Марья Васильева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1773
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1773
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Михаил Яковлев
Рождение ребёнка
1798
Дочь: Марья Михайлова
Отец ребёнка: Михаил Яковлев
Рождение ребёнка
1801
Сын: Иван Михайлов
Отец ребёнка: Михаил Яковлев
Рождение ребёнка
1806
Сын: Дмитрий Михайлов
Отец ребёнка: Михаил Яковлев
Смерть
Неизвестно