Марья Васильева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Марья Васильева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1773

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1773 г.р.

Дети

Добавил:

НБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1773

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Михаил Яковлев

Рождение ребёнка
1798

Дочь: Марья Михайлова

Отец ребёнка: Михаил Яковлев

Рождение ребёнка
1801

Сын: Иван Михайлов

Отец ребёнка: Михаил Яковлев

Рождение ребёнка
1806

Сын: Дмитрий Михайлов

Отец ребёнка: Михаил Яковлев

Смерть
Неизвестно

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