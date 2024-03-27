Фахуртдинов Миргасим Мифтакович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Фахуртдинов Миргасим Мифтакович

Место рождения

Буинск, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

1916

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1916

Отец: не указан

Мать: не указана

Буинск, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
06.03.1940

Сын: Фахуртдинов Закария Миргасимович

Мать ребёнка: Фахуртдинов Фархана Низамовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Фахуртдинов Жаудат Миргасимович

Мать ребёнка: Фахуртдинов Фархана Низамовна

Военная награда
Неизвестно
Фахрутдинов Миргасим Мифтакович Орден Отечественной войны II степени Наградной документ Дата рождения: __.__.1916 Воинское звание: сержант Кто наградил: 7 гв. кк Номер документа: 24/н Дата документа: 16.05.1945
Фахрутдинов Миргосим Мифтахович Списки призыва и демобилизации Тип документа: Списки призванных Дата рождения: __.__.1916 Дата призыва: __.__.1941 Место призыва: Буинский РВК, Татарская АССР, Буинский... Показать все
Смерть
Неизвестно
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