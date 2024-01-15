Пашиничева (Самойлова) Фаина Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пашиничева (Самойлова) Фаина Александровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1891

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1891

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
22.01.1912

Муж: Пашиничев Александр Николаевич

Рождение ребёнка
07.06.1913

Дочь: Ольга Александрова

Отец ребёнка: Пашиничев Александр Николаевич

Рассоха, Свердловский район, Северный край
Рождение ребёнка
Около 1915

Дочь: Александра Александровна

Отец ребёнка: Пашиничев Александр Николаевич

Рассоха, Свердловский район, Северный край
Рождение ребёнка
1921

Дочь: Зоя Александровна

Отец ребёнка: Пашиничев Александр Николаевич

Рождение ребёнка
1925

Сын: Пашиничев Георгий Александрович

Отец ребёнка: Пашиничев Александр Николаевич

Рассоха, Свердловский район, Северный край
Смерть
Неизвестно
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