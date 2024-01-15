Пашиничева (Самойлова) Фаина Александровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1891
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
22.01.1912
Рождение ребёнка
07.06.1913
Дочь: Ольга Александрова
Отец ребёнка: Пашиничев Александр Николаевич
Рождение ребёнка
Около 1915
Дочь: Александра Александровна
Отец ребёнка: Пашиничев Александр Николаевич
Рождение ребёнка
1921
Дочь: Зоя Александровна
Отец ребёнка: Пашиничев Александр Николаевич
Рождение ребёнка
1925
Сын: Пашиничев Георгий Александрович
Отец ребёнка: Пашиничев Александр Николаевич
Смерть
Неизвестно