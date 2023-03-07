Луппов Ермил Федотов
Место рождения
Дата рожденияОколо 1812
Дата смертиПосле 1847
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1812
Рождение ребёнка
Около 1829
Дочь: Епистимия Ермилова
Мать ребёнка: Луппова Варвара Ермилова
Рождение ребёнка
Около 1831
Дочь: Зиновия Ермилова
Мать ребёнка: Луппова Варвара Ермилова
Рождение ребёнка
Около 1833
Дочь: Евдокия Ермилова
Мать ребёнка: Луппова Варвара Ермилова
Рождение ребёнка
Около 1834
Дочь: Ирина Ермилова
Мать ребёнка: Луппова Варвара Ермилова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Луппова Варвара Ермилова
Работа или профессия
Неизвестно
государственный крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 1847