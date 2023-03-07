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Луппов Ермил Федотов

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Место рождения

Долгановской, Орловский уезд, Вятская губерния

Дата рождения

Около 1812

Дата смерти

После 1847

Пол

Мужской

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1812

Отец: Луппов Федот (Феодот) Агафонов

Мать: Луппова Марфа Иванова

Долгановской, Орловский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1829

Дочь: Епистимия Ермилова

Мать ребёнка: Луппова Варвара Ермилова

Долгановской, Орловский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1831

Дочь: Зиновия Ермилова

Мать ребёнка: Луппова Варвара Ермилова

Долгановской, Орловский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1833

Дочь: Евдокия Ермилова

Мать ребёнка: Луппова Варвара Ермилова

Долгановской, Орловский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1834

Дочь: Ирина Ермилова

Мать ребёнка: Луппова Варвара Ермилова

Долгановской, Орловский уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Луппова Варвара Ермилова

Работа или профессия
Неизвестно
государственный крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Долгановской, Орловский уезд, Вятская губерния
Смерть
После 1847
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