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Курылев Валерий Александрович

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Место рождения

с. Боголово, Суздальский район, Владимирская область

Дата рождения

14.02.1955

Дата смерти

27.03.1982

Пол

Мужской

Добавил:

ЕС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.02.1955

Отец: Курылев Александр Алексеевич

Мать: Курылева Клавдия Николаевна

с. Боголово, Суздальский район, Владимирская область
Смерть
27.03.1982
с. Боголово, Суздальский район, Владимирская область
Причина смерти: Застрелился
Похороны
Неизвестно
Богословское кладбище, с. Богослово, Суздальский район, Владимирская область
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