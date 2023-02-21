Курылев Валерий Александрович
Место рожденияс. Боголово, Суздальский район, Владимирская область
Дата рождения14.02.1955
Дата смерти27.03.1982
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.02.1955
с. Боголово, Суздальский район, Владимирская область
Смерть
27.03.1982
с. Боголово, Суздальский район, Владимирская область
Причина смерти: Застрелился
Похороны
Неизвестно
Богословское кладбище, с. Богослово, Суздальский район, Владимирская область