Моисеева Софья Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
23.09.1978
Дочь: Опарина Елена Владимировна
Отец ребёнка: Моисеев Владимир Николаевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Моисеев Александ Владимирович
Отец ребёнка: Моисеев Владимир Николаевич
Смерть
Неизвестно