Моисеева Софья Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Моисеева Софья Ивановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НЖ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
23.09.1978

Дочь: Опарина Елена Владимировна

Отец ребёнка: Моисеев Владимир Николаевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Моисеев Александ Владимирович

Отец ребёнка: Моисеев Владимир Николаевич

Смерть
Неизвестно
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