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Ревякин Павел Кузьмич

Место рождения

Паньшино, Радищевский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

22.08.1877

Пол

Мужской

Добавил:

ВД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.08.1877

Отец: Ревякин Кузьма Павлович

Мать: Ревякина Ксения Алексеевна

Паньшино, Радищевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
17.03.1906

Сын: Ревякин Алексей Петрович

Мать ребёнка: Вотякова Ефросиния

Паньшино, Радищевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
18.02.1910

Сын: Ревякин Иоанн Павлович

Мать ребёнка: Вотякова Ефросиния

Паньшино, Радищевский муниципальный район, Ульяновская область
Арест
10.04.1930
Паньшино, Радищевский муниципальный район, Ульяновская область
Осуждение: 10 апреля 1930 г. Осудивший орган: тройка при ОГПУ по Средневолжскому краю Статья: 58, п. 10 УК РСФСР Приговор: ссылка в Северный край на5лет Дата реабилитации: октябрь 1989 г.
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Вотякова Ефросиния

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