Ревякин Павел Кузьмич
Место рождения
Дата рождения22.08.1877
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.08.1877
Рождение ребёнка
17.03.1906
Мать ребёнка: Вотякова Ефросиния
Рождение ребёнка
18.02.1910
Мать ребёнка: Вотякова Ефросиния
Арест
10.04.1930
Осуждение: 10 апреля 1930 г. Осудивший орган: тройка при ОГПУ по Средневолжскому краю Статья: 58, п. 10 УК РСФСР Приговор: ссылка в Северный край на5лет Дата реабилитации: октябрь 1989 г.
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Вотякова Ефросиния