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Горелов Иван Федорович

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Место рождения

Тульская обл., Ефремовский р-н, д. Подосинки

Дата рождения

07.01.1905

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Около 1882 г.р.

Мать

1883 г.р.

Дети

1926 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ДУ
Участники
Место
Комментарий
Крещение
15.07.1903
Казанско-Богородицкая церковь села Казанское-Греково Тульской губернии
Села Авдулова крестьянЕ собственникИ Петр Ильич Соловьев и ГавриилА НиколаевА жена Агафья Ильинична
Рождение
07.01.1905

Отец: Горелов Федор Ильич

Мать: Горелова Евдокия Ильинична

Тульская обл., Ефремовский р-н, д. Подосинки
Рождение ребёнка
23.10.1926

Сын: Горелов Валентин Иванович

Мать ребёнка: Горелова Александра Александровна

Рождение ребёнка
16.08.1933

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Горелова Александра Александровна

Смерть
Неизвестно
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