Горелов Иван Федорович
Место рожденияТульская обл., Ефремовский р-н, д. Подосинки
Дата рождения07.01.1905
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Крещение
15.07.1903
Казанско-Богородицкая церковь села Казанское-Греково Тульской губернии
Села Авдулова крестьянЕ собственникИ Петр Ильич Соловьев и ГавриилА НиколаевА жена Агафья Ильинична
Рождение
07.01.1905
Отец: Горелов Федор Ильич
Тульская обл., Ефремовский р-н, д. Подосинки
Рождение ребёнка
23.10.1926
Сын: Горелов Валентин Иванович
Мать ребёнка: Горелова Александра Александровна
Рождение ребёнка
16.08.1933
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Горелова Александра Александровна
Смерть
Неизвестно