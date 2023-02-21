Антонова Хайкануш Мирзоевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Антонова Хайкануш Мирзоевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЖА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Манасян Мирза

Мать: Манасян Мянещак

Рождение ребёнка
1940

Дочь: Антонова Светлана Сетраковна

Отец ребёнка: Антонов Сетрак

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Антонова Ирина Сетраковна

Отец ребёнка: Антонов Сетрак

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Антонов Вячеслав Сетракович

Отец ребёнка: Антонов Сетрак

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Антонов Сетрак

Смерть
Неизвестно
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