Антонова Хайкануш Мирзоевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Манасян Мирза
Мать: Манасян Мянещак
Рождение ребёнка
1940
Дочь: Антонова Светлана Сетраковна
Отец ребёнка: Антонов Сетрак
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Антонова Ирина Сетраковна
Отец ребёнка: Антонов Сетрак
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Антонов Вячеслав Сетракович
Отец ребёнка: Антонов Сетрак
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Антонов Сетрак
Смерть
Неизвестно