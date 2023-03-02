Девкин (Девкина) Степанида
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
По 1817
Сын: Девкин Афанасий Семёнович
Отец ребёнка: Девкин Семён Егорович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Алдохин Матрёна Семёновна
Отец ребёнка: Девкин Семён Егорович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Савельев Прасковья Семёновна
Отец ребёнка: Девкин Семён Егорович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Девкин Семён Егорович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Девкин Семён Егорович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Девкин Семён Егорович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Девкин Семён Егорович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Девкин Семён Егорович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Девкин Семён Егорович
Смерть
Неизвестно