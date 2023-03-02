Девкин (Девкина) Степанида — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Девкин (Девкина) Степанида

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
По 1817

Сын: Девкин Афанасий Семёнович

Отец ребёнка: Девкин Семён Егорович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Алдохин Матрёна Семёновна

Отец ребёнка: Девкин Семён Егорович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Савельев Прасковья Семёновна

Отец ребёнка: Девкин Семён Егорович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Панков Филипп Семёнович

Отец ребёнка: Девкин Семён Егорович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Девкин Пётр Семёнович

Отец ребёнка: Девкин Семён Егорович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Девкин Яков Семёнович

Отец ребёнка: Девкин Семён Егорович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Девкин Мирон Семёнович

Отец ребёнка: Девкин Семён Егорович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Девкин Иван Семёнович

Отец ребёнка: Девкин Семён Егорович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Девкин Василий Семёнович

Отец ребёнка: Девкин Семён Егорович

Смерть
Неизвестно
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