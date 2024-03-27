Бикбулатова (Бикбулатов) Ямлиха Хабировна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1910
Дата смертиПосле 1936
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
1929
с.Сафарово, Чишминский район, Республика Башкортостан, Россия
Место жительства
1929
Село Сафарово, Чишминский район, Республика Башкортостан, Россия
Рождение ребёнка
04.08.1936
Сын: Бикбулатов Фаиль Фатхелисламович
Отец ребёнка: Бикбулатов Фатхелислам Нуриахметович
Село Сафарово, Чишминский район, Республика Башкортостан, Россия
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Разина Фатхелисламовна
Отец ребёнка: Бикбулатов Фатхелислам Нуриахметович
Село Сафарово, Чишминский район, Республика Башкортостан, Россия
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Фавзия Фатхелисламовна
Отец ребёнка: Бикбулатов Фатхелислам Нуриахметович
Село Сафарово, Чишминский район, Республика Башкортостан, Россия
Смерть
После 1936
Село Сафарово, Чишминский район, Республика Башкортостан, Россия