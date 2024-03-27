Бикбулатова (Бикбулатов) Ямлиха Хабировна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бикбулатова (Бикбулатов) Ямлиха Хабировна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1910

Дата смерти

После 1936

Пол

Женский

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1910

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
1929

Муж: Бикбулатов Фатхелислам Нуриахметович

с.Сафарово, Чишминский район, Республика Башкортостан, Россия
Место жительства
1929
Село Сафарово, Чишминский район, Республика Башкортостан, Россия
Рождение ребёнка
04.08.1936

Сын: Бикбулатов Фаиль Фатхелисламович

Отец ребёнка: Бикбулатов Фатхелислам Нуриахметович

Село Сафарово, Чишминский район, Республика Башкортостан, Россия
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Разина Фатхелисламовна

Отец ребёнка: Бикбулатов Фатхелислам Нуриахметович

Село Сафарово, Чишминский район, Республика Башкортостан, Россия
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Фавзия Фатхелисламовна

Отец ребёнка: Бикбулатов Фатхелислам Нуриахметович

Село Сафарово, Чишминский район, Республика Башкортостан, Россия
Смерть
После 1936
Село Сафарово, Чишминский район, Республика Башкортостан, Россия
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