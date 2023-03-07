Усынин Кирилл Васильевич
Место рождения
Дата рождения1803 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1803 ст.
Отец: Усынин Василий Космин
Мать: Усынина Меланья
Бракосочетание
14.07.1819 ст.
Рождение ребёнка
22.10.1819
Дочь: Неонила Кирилловна
Мать ребёнка: Усынина Стефанида Тимофеевна
Рождение ребёнка
02.05.1821 ст.
Мать ребёнка: Усынина Стефанида Тимофеевна
Смерть
Неизвестно