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Усынин Кирилл Васильевич

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Место рождения

Докша, Завьяловский муниципальный район, Удмуртская Республика

Дата рождения

1803 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1803 ст.

Отец: Усынин Василий Космин

Мать: Усынина Меланья

Докша, Завьяловский муниципальный район, Удмуртская Республика
Бракосочетание
14.07.1819 ст.

Жена: Усынина Стефанида Тимофеевна

Верхняя Сава, Куединский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
22.10.1819

Дочь: Неонила Кирилловна

Мать ребёнка: Усынина Стефанида Тимофеевна

Верхняя Сава, Куединский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
02.05.1821 ст.

Сын: Усынин Тимофей Кирилович

Мать ребёнка: Усынина Стефанида Тимофеевна

Верхняя Сава, Куединский муниципальный район, Пермский край
Смерть
Неизвестно
Верхняя Сава, Куединский муниципальный район, Пермский край
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