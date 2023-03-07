Тарасенков Макар Алексеевич
Место рождения
Дата рождения1826
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1826
Бракосочетание
15.10.1844
Рождение ребёнка
20.11.1846
Сын: Тарасенков Григорий Макарович
Мать ребёнка: Тарасенкова Пераскева Прокофьевна
Рождение ребёнка
1848
Дочь: Евдокия Макаровна
Мать ребёнка: Тарасенкова Пераскева Прокофьевна
Рождение ребёнка
03.09.1850
Сын: Тарасенков Семён Макарович
Мать ребёнка: Тарасенкова Пераскева Прокофьевна
Рождение ребёнка
05.02.1856
Дочь: Алафья Макаровна
Мать ребёнка: Тарасенкова Пераскева Прокофьевна
Рождение ребёнка
09.10.1857
Дочь: Афанасия Макаровна
Мать ребёнка: Тарасенкова Пераскева Прокофьевна
Рождение ребёнка
25.12.1862
Дочь: Евгения Макаровна
Мать ребёнка: Тарасенкова Пераскева Прокофьевна
Смерть
Неизвестно