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Тарасенков Макар Алексеевич

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Место рождения

Кардаилово, Илекский муниципальный район, Оренбургская область

Дата рождения

1826

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1826

Отец: Тарасенков Алексей Агеевич

Мать: Тарасенкова Александра Евдокимова

Кардаилово, Илекский муниципальный район, Оренбургская область
Бракосочетание
15.10.1844

Жена: Тарасенкова Пераскева Прокофьевна

Кардаилово, Илекский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
20.11.1846

Сын: Тарасенков Григорий Макарович

Мать ребёнка: Тарасенкова Пераскева Прокофьевна

Кардаилово, Илекский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
1848

Дочь: Евдокия Макаровна

Мать ребёнка: Тарасенкова Пераскева Прокофьевна

Кардаилово, Илекский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
03.09.1850

Сын: Тарасенков Семён Макарович

Мать ребёнка: Тарасенкова Пераскева Прокофьевна

Кардаилово, Илекский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
05.02.1856

Дочь: Алафья Макаровна

Мать ребёнка: Тарасенкова Пераскева Прокофьевна

Кардаилово, Илекский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
09.10.1857

Дочь: Афанасия Макаровна

Мать ребёнка: Тарасенкова Пераскева Прокофьевна

Кардаилово, Илекский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
25.12.1862

Дочь: Евгения Макаровна

Мать ребёнка: Тарасенкова Пераскева Прокофьевна

Кардаилово, Илекский муниципальный район, Оренбургская область
Смерть
Неизвестно
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