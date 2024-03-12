Паюсова (Богданова) Марфа Петровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения29.06.1864 ст.
Дата смерти1942
ПолЖенский
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.06.1864 ст.
Отец: Богданов Петр Матфеевич
Мать: Богданова Анна Федоровна
Рождение ребёнка
1890
Отец ребёнка: Паюсов Федор Иванович
Рождение ребёнка
1893
Отец ребёнка: Паюсов Федор Иванович
Рождение ребёнка
1896
Дочь: Паюсова Анна Федоровна
Отец ребёнка: Паюсов Федор Иванович
Рождение ребёнка
1898
Отец ребёнка: Паюсов Федор Иванович
Рождение ребёнка
1901
Отец ребёнка: Паюсов Федор Иванович
Рождение ребёнка
22.04.1903
Отец ребёнка: Паюсов Федор Иванович
Смерть
1942