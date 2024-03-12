Паюсова (Богданова) Марфа Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПаюсова (Богданова) Марфа Петровна

Паюсова (Богданова) Марфа Петровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

29.06.1864 ст.

Дата смерти

1942

Пол

Женский

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.06.1864 ст.

Отец: Богданов Петр Матфеевич

Мать: Богданова Анна Федоровна

Рождение ребёнка
1890

Сын: Паюсов Павел Федорович

Отец ребёнка: Паюсов Федор Иванович

Рождение ребёнка
1893

Сын: Паюсов Иван Федорович

Отец ребёнка: Паюсов Федор Иванович

Рождение ребёнка
1896

Дочь: Паюсова Анна Федоровна

Отец ребёнка: Паюсов Федор Иванович

Рождение ребёнка
1898

Сын: Паюсов Андрей Федорович

Отец ребёнка: Паюсов Федор Иванович

Рождение ребёнка
1901

Сын: Паюсов Дмитрий Федорович

Отец ребёнка: Паюсов Федор Иванович

Рождение ребёнка
22.04.1903

Сын: Паюсов Климент Федорович

Отец ребёнка: Паюсов Федор Иванович

Смерть
1942
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close