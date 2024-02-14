Кулак Дмитрий
Место рожденияНе указано
Дата рождения22.11.1898
Дата смерти27.07.1981
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.11.1898
Отец: Кулак Семен
Мать: не указана
Военная награда
Неизвестно
03.09.1943 Медаль «За отвагу», 28.06.1945 Медаль «За боевые заслуги»
Рождение ребёнка
1924
Сын: Кулак Андрей
Мать ребёнка: Кулак (Илюха) Матрена Кирилловна
Рождение ребёнка
25.05.1926
Сын: Кулак Александр
Мать ребёнка: Кулак (Илюха) Матрена Кирилловна
Смерть
27.07.1981