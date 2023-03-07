Хабаров Александр Фёдорович
Место рождения
Дата рождения06.10.1987
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.10.1987
Отец: Хабаров Фёдор Андреевич
Мать: Хабарова Валентина
Рождение ребёнка
19.12.2012
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Хабарова Наталья Сергеевна
Рождение ребёнка
02.04.2020
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Хабарова Наталья Сергеевна
Работа или профессия
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно