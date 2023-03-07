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Хабаров Александр Фёдорович

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Место рождения

Мыски, Мысковский, Кемеровская область

Дата рождения

06.10.1987

Пол

Мужской

Отец

1952 г.р.

Мать

1957 г.р.

Дети

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Скрыто настройками приватности

Добавил:

ДЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.10.1987

Отец: Хабаров Фёдор Андреевич

Мать: Хабарова Валентина

Мыски, Мысковский, Кемеровская область
Рождение ребёнка
19.12.2012

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Хабарова Наталья Сергеевна

Мыски, Мысковский, Кемеровская область
Рождение ребёнка
02.04.2020

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Хабарова Наталья Сергеевна

Мыски, Мысковский, Кемеровская область
Работа или профессия
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Мыски, Мысковский, Кемеровская область
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