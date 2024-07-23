Коровкина Параскева Тимофеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1743
Дата смерти1787
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1743
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Попов Фёдор
Кузюг, Кичменгско-Городецкий муниципальный район, Вологодская область
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1782
Сын: Коровкин Михаил Васильевич
Отец ребёнка: Коровкин Василий Перфирьевич
Рождение ребёнка
1785
Дочь: Ирина Васильевна
Отец ребёнка: Коровкин Василий Перфирьевич
Смерть
1787