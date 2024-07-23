Коровкина Параскева Тимофеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Коровкина Параскева Тимофеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1743

Дата смерти

1787

Пол

Женский

Добавил:

ВМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1743

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Попов Фёдор

Кузюг, Кичменгско-Городецкий муниципальный район, Вологодская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Коровкин Василий Перфирьевич

Рождение ребёнка
1782

Сын: Коровкин Михаил Васильевич

Отец ребёнка: Коровкин Василий Перфирьевич

Солонихино, Кичменгско-Городецкий муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1785

Дочь: Ирина Васильевна

Отец ребёнка: Коровкин Василий Перфирьевич

Солонихино, Кичменгско-Городецкий муниципальный район, Вологодская область
Смерть
1787

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