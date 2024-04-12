Ефремов Василий Гаврилов
Место рождения
Дата рождения1739
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1739
Отец: Ефремов Гаврило Еремеев
Рождение ребёнка
1760
Дочь: Ефремова Василиса Васильева
Мать ребёнка: Лалетина Ефимия Семенова
Рождение ребёнка
1763
Дочь: Ефремова Пелагея Васильева
Мать ребёнка: Лалетина Ефимия Семенова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Лалетина Ефимия Семенова
Смерть
Неизвестно