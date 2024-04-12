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Ефремов Василий Гаврилов

Место рождения

Лукинская, Слободской уезд, Вятская губерния

Дата рождения

1739

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1739

Отец: Ефремов Гаврило Еремеев

Мать: не указана

Лукинская, Слободской уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1760

Дочь: Ефремова Василиса Васильева

Мать ребёнка: Лалетина Ефимия Семенова

Трашковская, Слободской уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1763

Дочь: Ефремова Пелагея Васильева

Мать ребёнка: Лалетина Ефимия Семенова

Трашковская, Слободской уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Лалетина Ефимия Семенова

Смерть
Неизвестно
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