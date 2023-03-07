Мелехин Валентин
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
02.12.1958
Дочь: Онегова Нина Федоровна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
01.08.1961
Дочь: Семеняко Онегова Любовь Федоровна
Мать ребёнка: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно