Мелехин Валентин — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мелехин Валентин

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Место рождения

Речное, Харабалинский муниципальный район, Астраханская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЭД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Речное, Харабалинский муниципальный район, Астраханская область
Рождение ребёнка
02.12.1958

Дочь: Онегова Нина Федоровна

Мать ребёнка: не указана

Домбаровка, Домбаровский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
01.08.1961

Дочь: Семеняко Онегова Любовь Федоровна

Мать ребёнка: не указана

Домбаровка, Домбаровский муниципальный район, Оренбургская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Урманова Онегова Мария Павловна

Смерть
Неизвестно
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