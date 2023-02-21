Харисов Ринат Равильевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения29.09.1979
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.09.1979
Отец: Харисов Равиль Фатыхович
Мать: Галямова Диля Закиевна
Рождение ребёнка
15.11.2003
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Ефимова Мария Валерьевна
Набережные Челны, город Набережные Челны, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
19.08.2007
Мать ребёнка: Ефимова Мария Валерьевна
Рождение ребёнка
17.06.2017
Дочь: Хабибулина Рината Ринатовна
Мать ребёнка: не указана