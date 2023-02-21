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Харисов Ринат Равильевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

29.09.1979

Пол

Мужской

Отец

1955 г.р.

Мать

1957 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
2007 г.р.
2017 г.р.

Добавил:

ЛХ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.09.1979

Отец: Харисов Равиль Фатыхович

Мать: Галямова Диля Закиевна

Рождение ребёнка
15.11.2003

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Ефимова Мария Валерьевна

Набережные Челны, город Набережные Челны, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
19.08.2007

Сын: Харисов Самат Ринатович

Мать ребёнка: Ефимова Мария Валерьевна

Рождение ребёнка
17.06.2017

Дочь: Хабибулина Рината Ринатовна

Мать ребёнка: не указана

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