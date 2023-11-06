Ильяс Сафаров — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ильяс Сафаров

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1748

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1748

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1780

Сын: Аднагул Ильясов

Мать ребёнка: Сагида Азянова

Рождение ребёнка
1798

Сын: Култузаман Ильясов

Мать ребёнка: Сагида Азянова

Рождение ребёнка
1804

Сын: Кутлыкалям Ильясов

Мать ребёнка: Сагида Азянова

Смерть
Неизвестно

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