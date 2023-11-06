Ильяс Сафаров
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1748
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1748
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1780
Сын: Аднагул Ильясов
Мать ребёнка: Сагида Азянова
Рождение ребёнка
1798
Сын: Култузаман Ильясов
Мать ребёнка: Сагида Азянова
Рождение ребёнка
1804
Сын: Кутлыкалям Ильясов
Мать ребёнка: Сагида Азянова
Смерть
Неизвестно