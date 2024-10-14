Гуриков Степан Семенович
мужской, родился 1750
умер Неизвестно
ОтецГуриков Семен Васильевич1719 г.р.
Супруги
Гурикова Стефанида Андреевна1748 г.р.
Дети
(Гурикова) Прасковья Степановна1770 г.р.
(Гурикова) Софья Степановна1775 г.р.Показать еще 2
- СобытияСобытия
- РодственникиРодственники
- БиографияБиография
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1750
Отец: Гуриков Семен Васильевич
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1770
Дочь: (Гурикова) Прасковья Степановна
Мать ребёнка: Гурикова Стефанида Андреевна
Рождение ребёнка
1775
Дочь: (Гурикова) Софья Степановна
Мать ребёнка: Гурикова Стефанида Андреевна
Рождение ребёнка
1777
Сын: Гуриков Прокофий Степанович
Мать ребёнка: Гурикова Стефанида Андреевна
Рождение ребёнка
1779
Дочь: (Гурикова) Пелагея Степановна
Мать ребёнка: Гурикова Стефанида Андреевна
Смерть
Неизвестно