Гуриков Степан Семенович 1750 — найти родственников по фамилии на Familio

Гуриков Степан Семенович

Автор
ОД
Долгушева О.

мужской, родился 1750

умер Неизвестно

Отец
Гуриков Семен Васильевич1719 г.р.
Супруги
Гурикова Стефанида Андреевна1748 г.р.
Дети
(Гурикова) Прасковья Степановна1770 г.р.
(Гурикова) Софья Степановна1775 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1750

Отец: Гуриков Семен Васильевич

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Гурикова Стефанида Андреевна

Рождение ребёнка
1770

Дочь: (Гурикова) Прасковья Степановна

Мать ребёнка: Гурикова Стефанида Андреевна

Рождение ребёнка
1775

Дочь: (Гурикова) Софья Степановна

Мать ребёнка: Гурикова Стефанида Андреевна

Рождение ребёнка
1777

Сын: Гуриков Прокофий Степанович

Мать ребёнка: Гурикова Стефанида Андреевна

Рождение ребёнка
1779

Дочь: (Гурикова) Пелагея Степановна

Мать ребёнка: Гурикова Стефанида Андреевна

Смерть
Неизвестно

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