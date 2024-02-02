Утин (Гусев) Василий (Шурри) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Утин (Гусев) Василий (Шурри)

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Утин Якку (Яков) Шур Якку

Мать: не указана

Рождение ребёнка
28.08.1924

Дочь: Гусева Вера

Мать ребёнка: Гусева Наталья

Россия
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Пилогея

Мать ребёнка: Гусева Неизвестно

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Варвара

Мать ребёнка: Гусева Неизвестно

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Гусева Неизвестно

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Утин Николай

Мать ребёнка: Гусева Наталья

Средние тимерсяны
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Гусева Наталья

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