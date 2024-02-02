Утин (Гусев) Василий (Шурри)
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Утин Якку (Яков) Шур Якку
Рождение ребёнка
28.08.1924
Дочь: Гусева Вера
Мать ребёнка: Гусева Наталья
Россия
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Пилогея
Мать ребёнка: Гусева Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Варвара
Мать ребёнка: Гусева Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Гусева Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Утин Николай
Мать ребёнка: Гусева Наталья
Средние тимерсяны
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Гусева Наталья