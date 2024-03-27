Кужакаев Яганша Гадельшевич
Место рожденияд.Тюканово
Дата рожденияОколо 1910
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Развод
Неизвестно
Жена: Кужакаева Разия
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Кужакаев Минибай Яганшаевич
Мать ребёнка: Кужакаева Разия
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Кужакаева Разия
Смерть
Неизвестно
д.Тюканово Куюргазинского района БАССР
Похороны
Неизвестно
д.Тюканово Куюргазинского района БАССР