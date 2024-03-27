Кужакаев Яганша Гадельшевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кужакаев Яганша Гадельшевич

Место рождения

д.Тюканово

Дата рождения

Около 1910

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Дети

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1910

Отец: не указан

Мать: не указана

д.Тюканово
Развод
Неизвестно

Жена: Кужакаева Разия

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кужакаев Минибай Яганшаевич

Мать ребёнка: Кужакаева Разия

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кужакаева Разия

Смерть
Неизвестно
д.Тюканово Куюргазинского района БАССР
Похороны
Неизвестно
д.Тюканово Куюргазинского района БАССР
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