Урюпина (Ильиных) Елезавета Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Урюпина (Ильиных) Елезавета Ивановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1754

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Вычислено 1750 г.р.

Дети

Добавил:

DI
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1754

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1769

Дочь: Ивановна Агафья Хохлова

Отец ребёнка: Ильиных Иван Степанович

Рождение ребёнка
1770

Сын: Ильиных Иван Иванович

Отец ребёнка: Ильиных Иван Степанович

Бракосочетание
09.02.1788 ст.

Муж: Урюпин Филип Назаров

Челябинск, Челябинский, Челябинская область
Свято-Троицкая церковь
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