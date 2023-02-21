Урюпина (Ильиных) Елезавета Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1754
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
1754
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1769
Дочь: Ивановна Агафья Хохлова
Отец ребёнка: Ильиных Иван Степанович
Рождение ребёнка
1770
Отец ребёнка: Ильиных Иван Степанович
Бракосочетание
09.02.1788 ст.
Муж: Урюпин Филип Назаров
Челябинск, Челябинский, Челябинская область
Свято-Троицкая церковь