Шатов Василий Федорович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шатов Василий Федорович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Шатов Федор Тимофеевич

Мать: Ложникова Степанида Ермолаевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Шатов Максим Васильевич

Мать ребёнка: Шатова Маланья Васильевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Шатов Александр Васильевич

Мать ребёнка: Шатова Маланья Васильевна

Рождение ребёнка
07.01.1926

Дочь: Шатова Серафима Васильевна

Мать ребёнка: Шатова Маланья Васильевна

Смерть
Неизвестно

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