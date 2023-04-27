Шатов Василий Федорович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Шатова Маланья Васильевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Шатов Александр Васильевич
Мать ребёнка: Шатова Маланья Васильевна
Рождение ребёнка
07.01.1926
Дочь: Шатова Серафима Васильевна
Мать ребёнка: Шатова Маланья Васильевна
Смерть
Неизвестно