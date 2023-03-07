Куранов Михаил Алексеевич
Место рождения
Дата рождения11.01.1813 ст.
Дата смерти12.01.1813 ст.
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.01.1813 ст.
Отец: Служащий казак Алексей Данилович Куранов Восприемник: священник Федор Филимонов https://rodoslovnaya.astrobl.ru/archive/f-282-op-1-d-1 файл 334 номер 1
Смерть
12.01.1813 ст.
https://rodoslovnaya.astrobl.ru/archive/f-282-op-1-d-1 файл 355 номер 3