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Куранов Михаил Алексеевич

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Место рождения

Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область

Дата рождения

11.01.1813 ст.

Дата смерти

12.01.1813 ст.

Пол

Мужской

Отец

Вычислено 1777 г.р.

Мать

Вычислено 1788 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ЕР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.01.1813 ст.

Отец: Куранов Алексей Данилович

Мать: Куранова Елена Андреевна

Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область
Отец: Служащий казак Алексей Данилович Куранов Восприемник: священник Федор Филимонов https://rodoslovnaya.astrobl.ru/archive/f-282-op-1-d-1 файл 334 номер 1
Смерть
12.01.1813 ст.
Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область
https://rodoslovnaya.astrobl.ru/archive/f-282-op-1-d-1 файл 355 номер 3
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