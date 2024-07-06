Стёпина (Биркина) Варвара Еремеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Стёпина (Биркина) Варвара Еремеевна

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Место рождения

Котино, Прокопьевский муниципальный район, Кемеровская область

Дата рождения

22.11.1916

Дата смерти

04.01.1980

Пол

Женский

Добавил:

ИШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.11.1916

Отец: Биркин Еремей Дмитриевич

Мать: Биркина (Корсанова) Мария Ивановна

Котино, Прокопьевский муниципальный район, Кемеровская область
Рождение ребёнка
01.05.1941

Дочь: Островская Валентина Фёдоровна

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
02.07.1947

Дочь: Пыльнева (Стёпина) Александра Никитична

Отец ребёнка: Стёпин Никита Иванович

Киселевск, Киселевский, Кемеровская область
Рождение ребёнка
20.10.1953

Дочь: Стёпина Светлана Никитична

Отец ребёнка: Стёпин Никита Иванович

Рождение ребёнка
31.01.1963

Сын: Стёпин Игорь Никитич

Отец ребёнка: Стёпин Никита Иванович

Смерть
04.01.1980

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