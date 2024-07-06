Стёпина (Биркина) Варвара Еремеевна
Место рождения
Дата рождения22.11.1916
Дата смерти04.01.1980
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.11.1916
Рождение ребёнка
01.05.1941
Дочь: Островская Валентина Фёдоровна
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
02.07.1947
Дочь: Пыльнева (Стёпина) Александра Никитична
Отец ребёнка: Стёпин Никита Иванович
Киселевск, Киселевский, Кемеровская область
Рождение ребёнка
20.10.1953
Дочь: Стёпина Светлана Никитична
Отец ребёнка: Стёпин Никита Иванович
Рождение ребёнка
31.01.1963
Сын: Стёпин Игорь Никитич
Отец ребёнка: Стёпин Никита Иванович
Смерть
04.01.1980