Прокопьева Мелания Михайловна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
25.07.1859
Дочь: (Прокопьева) Соломония Савельевна
Отец ребёнка: Прокопьев Савелий Васильевич
Рождение ребёнка
05.08.1861
Дочь: (Прокопьева) Евдокия Савельевна
Отец ребёнка: Прокопьев Савелий Васильевич
Рождение ребёнка
15.02.1863
Сын: Прокопьев Авдей Савельевич
Отец ребёнка: Прокопьев Савелий Васильевич
Рождение ребёнка
25.11.1865
Сын: Прокопьев Савва (Саввелий) Савельевич
Отец ребёнка: Прокопьев Савелий Васильевич
Рождение ребёнка
1879
Дочь: Тарская (Прокопьева) Елена Савельевна
Отец ребёнка: Прокопьев Савелий Васильевич
Сибирячиха, Солонешенский муниципальный район, Алтайский край
Смерть
Неизвестно