Прокопьева Мелания Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Прокопьева Мелания Михайловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Прокопьев Савелий Васильевич

Рождение ребёнка
25.07.1859

Дочь: (Прокопьева) Соломония Савельевна

Отец ребёнка: Прокопьев Савелий Васильевич

Рождение ребёнка
05.08.1861

Дочь: (Прокопьева) Евдокия Савельевна

Отец ребёнка: Прокопьев Савелий Васильевич

Рождение ребёнка
15.02.1863

Сын: Прокопьев Авдей Савельевич

Отец ребёнка: Прокопьев Савелий Васильевич

Петропавловское, Петропавловский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
25.11.1865

Сын: Прокопьев Савва (Саввелий) Савельевич

Отец ребёнка: Прокопьев Савелий Васильевич

Петропавловское, Петропавловский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
1879

Дочь: Тарская (Прокопьева) Елена Савельевна

Отец ребёнка: Прокопьев Савелий Васильевич

Сибирячиха, Солонешенский муниципальный район, Алтайский край
Смерть
Неизвестно

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