Куликов Алексей Сергеевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияВычислено ?.12.1896
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено ?.12.1896
Отец: Куликов Сергей Иосифович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1916
Мать ребёнка: Куликова Екатерина Григорьевна
Покровка, Абдулинский, Оренбургская область
Рождение ребёнка
1918
Сын: Куликов Михаил Алексеевич
Мать ребёнка: Куликова Екатерина Григорьевна
Рождение ребёнка
06.02.1932
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Куликова Екатерина Григорьевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Куликов Николай Алексеевич
Мать ребёнка: Куликова Екатерина Григорьевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно