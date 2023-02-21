Куликов Алексей Сергеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Куликов Алексей Сергеевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Вычислено ?.12.1896

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено ?.12.1896

Отец: Куликов Сергей Иосифович

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1916

Сын: Куликов Иван Алексеевич

Мать ребёнка: Куликова Екатерина Григорьевна

Покровка, Абдулинский, Оренбургская область
Рождение ребёнка
1918

Сын: Куликов Михаил Алексеевич

Мать ребёнка: Куликова Екатерина Григорьевна

Рождение ребёнка
06.02.1932

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Куликова Екатерина Григорьевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Куликов Николай Алексеевич

Мать ребёнка: Куликова Екатерина Григорьевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Куликова Екатерина Григорьевна

Смерть
Неизвестно
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