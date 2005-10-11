Григорьев Сергей Александрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Григорьев Сергей Александрович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

11.10.2005

Пол

Мужской

Отец

1979 г.р.

Мать

1984 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.10.2005

Отец: Григорьев Александр Юрьевич

Мать: Михель Анна Викторовна

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