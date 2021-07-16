Петров Юрий Александрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Петров Юрий Александрович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

02.04.1954

Дата смерти

16.07.2021

Пол

Мужской

Добавил:

УС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.04.1954

Отец: Петров Александр Павлович

Мать: Гаврилащенко Анастасия Николаевна

Рождение ребёнка
04.01.1976

Дочь: Петрова Любовь Юрьевна

Мать ребёнка: Протопопова Ольга Александровна

Рождение ребёнка
04.03.1983

Сын: Петров Роман Юрьевич

Мать ребёнка: Протопопова Ольга Александровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Протопопова Ольга Александровна

Смерть
16.07.2021
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