Петров Юрий Александрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения02.04.1954
Дата смерти16.07.2021
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.04.1954
Рождение ребёнка
04.01.1976
Дочь: Петрова Любовь Юрьевна
Мать ребёнка: Протопопова Ольга Александровна
Рождение ребёнка
04.03.1983
Сын: Петров Роман Юрьевич
Мать ребёнка: Протопопова Ольга Александровна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
16.07.2021