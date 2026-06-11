Троицкая (Городецкая) Татьяна Алексеевна
женский, родилась 1834
умерла 02.08.1917, Москва, город федерального значения Москва
ОтецГородецкий Алексей Васильевич1797 г.р.
МатьФеодосия Митрофановна1792 г.р.
Дети
Троицкий Василий Иванович01.01.1868 ст. г.р.
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Место
Комментарий
Рождение
1834
Рождение ребёнка
01.01.1868 ст.
Сын: Троицкий Василий Иванович
Отец ребёнка: Троицкий Иван Иванович
Красное, Калязинский муниципальный район, Тверская область
Смерть
02.08.1917
Москва, город федерального значения Москва