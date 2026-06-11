Троицкая (Городецкая) Татьяна Алексеевна 1834 — найти родственников по фамилии на Familio
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Троицкая (Городецкая) Татьяна Алексеевна

Автор
ИЕ
Евтеев И.

женский, родилась 1834

умерла 02.08.1917, Москва, город федерального значения Москва

Отец
Городецкий Алексей Васильевич1797 г.р.
Мать
Феодосия Митрофановна1792 г.р.
Дети
Троицкий Василий Иванович01.01.1868 ст. г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1834

Отец: Городецкий Алексей Васильевич

Мать: Феодосия Митрофановна

Рождение ребёнка
01.01.1868 ст.

Сын: Троицкий Василий Иванович

Отец ребёнка: Троицкий Иван Иванович

Красное, Калязинский муниципальный район, Тверская область

Смерть
02.08.1917
Москва, город федерального значения Москва

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