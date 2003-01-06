Зайцев Иван Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения12.04.1933
Дата смерти06.01.2003
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.04.1933
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
17.12.1956
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Зайцева Екатерина Васильевна
Земетчино, Земетчинский муниципальный район, Пензенская область
Смерть
06.01.2003