Зайцев Иван Васильевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЗайцев Иван Васильевич

Зайцев Иван Васильевич

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

12.04.1933

Дата смерти

06.01.2003

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЛМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.04.1933

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
17.12.1956

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Зайцева Екатерина Васильевна

Земетчино, Земетчинский муниципальный район, Пензенская область
Смерть
06.01.2003
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close