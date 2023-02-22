Федорин Иван Васильевич
Место рожденияд. Ягодное, Нижегородская область, Россия
Дата рождения04.01.1899
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.01.1899
Отец: Федорин Василий Иванов
Мать: Федорина Анна Иванова
д. Ягодное, Нижегородская область, Россия
Рождение ребёнка
19.08.1924
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Федорина Анна Евгеньевна
Россия, Горьковская обл. Курмышский р-н д.Ягодное
Смерть
Неизвестно