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Федорин Иван Васильевич

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Место рождения

д. Ягодное, Нижегородская область, Россия

Дата рождения

04.01.1899

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Мать

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.01.1899

Отец: Федорин Василий Иванов

Мать: Федорина Анна Иванова

д. Ягодное, Нижегородская область, Россия
Рождение ребёнка
19.08.1924

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Федорина Анна Евгеньевна

Россия, Горьковская обл. Курмышский р-н д.Ягодное
Смерть
Неизвестно
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