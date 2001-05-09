Канофьева (Гофман (Gofman)) Любовь Матвеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Канофьева (Гофман (Gofman)) Любовь Матвеевна

Место рождения

Россия, Саратовская область, село Дергачи

Дата рождения

23.10.1921

Дата смерти

09.05.2001

Пол

Женский

Добавил:

иК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.10.1921

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Канофьева) Татьяна

Отец ребёнка: Канофьев Виктор

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Канофьев Алексей

Отец ребёнка: Канофьев Виктор

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Канофьев Виктор

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Канофьева (Kanofieva)) ?

Отец ребёнка: Конофьев (Сергеев) Виктор Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Канофьев (Kanofiev) ?

Отец ребёнка: Конофьев (Сергеев) Виктор Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Канофьев (Kanofiev) ?

Отец ребёнка: Конофьев (Сергеев) Виктор Алексеевич Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Канофьев Алексей

Отец ребёнка: Конофьев (Сергеев) Виктор Алексеевич Иванович

Рождение ребёнка
?.06.1939

Сын: Канофьев (Kanofiev) Авенир (Avenir)

Отец ребёнка: Конофьев (Сергеев) Виктор Алексеевич Иванович

Бракосочетание
06.09.1941

Муж: Конофьев (Сергеев) Виктор Иванович

Бракосочетание
06.09.1941

Муж: Конофьев (Сергеев) Виктор Алексеевич Иванович

Рождение ребёнка
04.05.1947

Дочь: Долгунова (Канофьева) Татьяна Викторовна

Отец ребёнка: Конофьев (Сергеев) Виктор Алексеевич Иванович

Железнодорожное, Бахчисарайский муниципальный район, Республика Крым
совхоз «Коминтерн»
Рождение ребёнка
20.08.1955

Сын: Канофьев Алексей

Отец ребёнка: Конофьев (Сергеев) Виктор Алексеевич Иванович

Саратов, город Саратов, Саратовская область
Смерть
09.05.2001
Москва, город федерального значения Москва
Причина смерти: Естественная смерть/старость

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