Канофьева (Гофман (Gofman)) Любовь Матвеевна
Место рожденияРоссия, Саратовская область, село Дергачи
Дата рождения23.10.1921
Дата смерти09.05.2001
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.10.1921
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Канофьева) Татьяна
Отец ребёнка: Канофьев Виктор
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Канофьев Алексей
Отец ребёнка: Канофьев Виктор
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Канофьев Виктор
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Канофьева (Kanofieva)) ?
Отец ребёнка: Конофьев (Сергеев) Виктор Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Конофьев (Сергеев) Виктор Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Конофьев (Сергеев) Виктор Алексеевич Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Канофьев Алексей
Отец ребёнка: Конофьев (Сергеев) Виктор Алексеевич Иванович
Рождение ребёнка
?.06.1939
Бракосочетание
06.09.1941
Бракосочетание
06.09.1941
Рождение ребёнка
04.05.1947
Дочь: Долгунова (Канофьева) Татьяна Викторовна
Отец ребёнка: Конофьев (Сергеев) Виктор Алексеевич Иванович
Железнодорожное, Бахчисарайский муниципальный район, Республика Крым
совхоз «Коминтерн»
Рождение ребёнка
20.08.1955
Сын: Канофьев Алексей
Отец ребёнка: Конофьев (Сергеев) Виктор Алексеевич Иванович
Саратов, город Саратов, Саратовская область
Смерть
09.05.2001
Москва, город федерального значения Москва
Причина смерти: Естественная смерть/старость