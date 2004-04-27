Рыжова (Попова) Зинаида Дмитриевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Рыжова (Попова) Зинаида Дмитриевна

Место рождения

Суровцы, Оханский, Пермский край

Дата рождения

28.05.1927

Дата смерти

27.04.2004

Пол

Женский

Отец

1897 г.р.

Мать

Муж

1925 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

СО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.05.1927

Отец: Попов Дмитрий Петрович

Мать: Попова Марфа Максимовна

Суровцы, Оханский, Пермский край
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Рыжов Анатолий Сергеевич

Рождение ребёнка
26.07.1952

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Рыжов Анатолий Сергеевич

Юго-Камский, Пермский муниципальный район, Пермский край
Смерть
27.04.2004
Новокузнецк, Новокузнецкий, Кемеровская область

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