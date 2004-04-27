Рыжова (Попова) Зинаида Дмитриевна
Место рождения
Дата рождения28.05.1927
Дата смерти27.04.2004
ПолЖенский
Отец
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.05.1927
Отец: Попов Дмитрий Петрович
Мать: Попова Марфа Максимовна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
26.07.1952
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Рыжов Анатолий Сергеевич
Юго-Камский, Пермский муниципальный район, Пермский край
Смерть
27.04.2004
Новокузнецк, Новокузнецкий, Кемеровская область