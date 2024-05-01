Горяев Родион Павлов
Место рожденияИльино, Россия
Дата рождения1860
Дата смерти1892
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1860
Отец: Горяев Павел Михайловъ
Мать: Горяева Татьяна Яковлева
Ильино, Россия
Место жительства
Неизвестно
Ильино, Курган
Бракосочетание
27.01.1882
Российская империя, Ялуторовский уезд, д. Спасское
Рождение ребёнка
16.05.1886
Мать ребёнка: Горяев (Горяева) Дарья Павлова
Ильино, Россия
Смерть
1892
Причина смерти: Сибирская язва | от сибирской язвы