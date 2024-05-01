Горяев Родион Павлов 1860 — найти родственников по фамилии на Familio
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Горяев Родион Павлов

Место рождения

Ильино, Россия

Дата рождения

1860

Дата смерти

1892

Пол

Мужской

Добавил:

СВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1860

Отец: Горяев Павел Михайловъ

Мать: Горяева Татьяна Яковлева

Ильино, Россия
Место жительства
Неизвестно
Ильино, Курган
Бракосочетание
27.01.1882

Жена: Горяев (Горяева) Дарья Павлова

Российская империя, Ялуторовский уезд, д. Спасское
Рождение ребёнка
16.05.1886

Сын: Горяев Федор Родионович

Мать ребёнка: Горяев (Горяева) Дарья Павлова

Ильино, Россия
Смерть
1892
Причина смерти: Сибирская язва | от сибирской язвы

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