Пелагея Силантьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПелагея Силантьевна

Пелагея Силантьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1708

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1680 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

ВТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1708

Отец: Силантий Леонтьевич

Мать: не указана

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close