Бодрягина Надежда Иосифовна
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Иосиф Васильевич
Мать: не указана
Рождение ребёнка
03.06.1902 ст.
Дочь: Бодрягина Мария Владимировна
Отец ребёнка: Бодрягин Василий Владимирович
Рождение ребёнка
05.08.1903 ст.
Сын: Бодрягин Леонид Владимирович
Отец ребёнка: Бодрягин Василий Владимирович
Рождение ребёнка
03.03.1905 ст.
Сын: Бодрягин Павел Васильевич
Отец ребёнка: Бодрягин Василий Владимирович
Рождение ребёнка
22.03.1908
Сын: Бодрягин Иван Владимирович
Отец ребёнка: Бодрягин Василий Владимирович
Рождение ребёнка
23.08.1909 ст.
Сын: Бодрягин Александр Владимирович
Отец ребёнка: Бодрягин Василий Владимирович
Рождение ребёнка
23.07.1910
Сын: Бодрягин Борис Владимирович
Отец ребёнка: Бодрягин Василий Владимирович
Смерть
Неизвестно