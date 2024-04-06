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Бодрягина Надежда Иосифовна

Место рождения

Никульское, Фурмановский муниципальный район, Ивановская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ТБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Иосиф Васильевич

Мать: не указана

Никульское, Фурмановский муниципальный район, Ивановская область
Рождение ребёнка
03.06.1902 ст.

Дочь: Бодрягина Мария Владимировна

Отец ребёнка: Бодрягин Василий Владимирович

Турдеево, Родниковский муниципальный район, Ивановская область
Рождение ребёнка
05.08.1903 ст.

Сын: Бодрягин Леонид Владимирович

Отец ребёнка: Бодрягин Василий Владимирович

Турдеево, Родниковский муниципальный район, Ивановская область
Рождение ребёнка
03.03.1905 ст.

Сын: Бодрягин Павел Васильевич

Отец ребёнка: Бодрягин Василий Владимирович

Турдеево, Родниковский муниципальный район, Ивановская область
Рождение ребёнка
22.03.1908

Сын: Бодрягин Иван Владимирович

Отец ребёнка: Бодрягин Василий Владимирович

Рождение ребёнка
23.08.1909 ст.

Сын: Бодрягин Александр Владимирович

Отец ребёнка: Бодрягин Василий Владимирович

Турдеево, Родниковский муниципальный район, Ивановская область
Рождение ребёнка
23.07.1910

Сын: Бодрягин Борис Владимирович

Отец ребёнка: Бодрягин Василий Владимирович

Смерть
Неизвестно

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