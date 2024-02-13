Кастрикин Вячеслав Александрович
Место рожденияг.Алмалык, Ташкентская обл., Узбекистан
Дата рождения06.09.1970
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.09.1970
Отец: Кастрикин Александр Степанович
Мать: Галина Ильинична
г.Алмалык, Ташкентская обл., Узбекистан
Рождение ребёнка
21.10.2004
Дочь: Вероника Вячеславовна
Мать ребёнка: Кастрикина Елена
п.Архара, Амурская обл.
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Кастрикина Елена
Работа или профессия
Неизвестно
Хинганский заповедник
зам.директора по науке
Образование
Неизвестно
Томский государственный Университет, биофак
высшее