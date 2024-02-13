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Кастрикин Вячеслав Александрович

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Место рождения

г.Алмалык, Ташкентская обл., Узбекистан

Дата рождения

06.09.1970

Пол

Мужской

Добавил:

ЛВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.09.1970

Отец: Кастрикин Александр Степанович

Мать: Галина Ильинична

г.Алмалык, Ташкентская обл., Узбекистан
Рождение ребёнка
21.10.2004

Дочь: Вероника Вячеславовна

Мать ребёнка: Кастрикина Елена

п.Архара, Амурская обл.
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кастрикина Елена

Работа или профессия
Неизвестно
Хинганский заповедник
зам.директора по науке
Образование
Неизвестно
Томский государственный Университет, биофак
высшее
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