Первакова Прасковья Иосифова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1786
Дата смертиПосле 1834
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1786
Отец: Иосиф
Бракосочетание
До 1808
Ивановская, Егорьевск, Московская область
Московская область, Егорьевский район, Сергиевский (Рязанская губ., Егорьевский у., с. Ивановское, церковь Сергиевская)
Рождение ребёнка
Около 1809
Отец ребёнка: Перваков Сидор Феофилов (Феофанов)
Рождение ребёнка
Около 1811
Дочь: Лётова Василиса (Васса) Сидорова
Отец ребёнка: Перваков Сидор Феофилов (Феофанов)
Рождение ребёнка
Около 1814
Дочь: Евдокия Сидорова
Отец ребёнка: Перваков Сидор Феофилов (Феофанов)
Рождение ребёнка
1822
Отец ребёнка: Перваков Сидор Феофилов (Феофанов)
Рождение ребёнка
Около 1829
Дочь: Агафья Сидорова
Отец ребёнка: Перваков Сидор Феофилов (Феофанов)
Рождение ребёнка
1829
Дочь: Давыдова Ксения Сидорова
Отец ребёнка: Перваков Сидор Феофилов (Феофанов)
Смерть
После 1834