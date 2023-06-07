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Первакова Прасковья Иосифова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1786

Дата смерти

После 1834

Пол

Женский

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1786

Отец: Иосиф

Мать: не указана

Бракосочетание
До 1808

Муж: Перваков Сидор Феофилов (Феофанов)

Ивановская, Егорьевск, Московская область
Московская область, Егорьевский район, Сергиевский (Рязанская губ., Егорьевский у., с. Ивановское, церковь Сергиевская)
Рождение ребёнка
Около 1809

Сын: Перваков Иван Сидоров

Отец ребёнка: Перваков Сидор Феофилов (Феофанов)

Тимшино, Егорьевск, Московская область
Рождение ребёнка
Около 1811

Дочь: Лётова Василиса (Васса) Сидорова

Отец ребёнка: Перваков Сидор Феофилов (Феофанов)

Тимшино, Егорьевск, Московская область
Рождение ребёнка
Около 1814

Дочь: Евдокия Сидорова

Отец ребёнка: Перваков Сидор Феофилов (Феофанов)

Тимшино, Егорьевск, Московская область
Рождение ребёнка
1822

Сын: Перваков Потап Сидоров

Отец ребёнка: Перваков Сидор Феофилов (Феофанов)

Тимшино, Егорьевск, Московская область
Рождение ребёнка
Около 1829

Дочь: Агафья Сидорова

Отец ребёнка: Перваков Сидор Феофилов (Феофанов)

Тимшино, Егорьевск, Московская область
Рождение ребёнка
1829

Дочь: Давыдова Ксения Сидорова

Отец ребёнка: Перваков Сидор Феофилов (Феофанов)

Тимшино, Егорьевск, Московская область
Смерть
После 1834
Тимшино, Егорьевск, Московская область
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