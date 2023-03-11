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Пучков Ефим Иванович
Пучков Ефим Иванович
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
1887
Дата смерти
1968
Пол
Мужской
Отец
Пучков Иван
Мать
Пучкова (Устюшкина) Неонилла Ивановна
1853 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ЛМ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1887
Отец:
Пучков Иван
Мать:
Пучкова Неонилла Ивановна
Смерть
1968
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