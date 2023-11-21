(Bilinski) Anna — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Bilinski) Anna

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1867

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Около 1835 г.р.

Мать

Дети

Не указаны

Добавил:

НБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1867

Отец: Bilinski Theodorus

Мать: Parascevia

Смерть
Неизвестно
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