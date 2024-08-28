Дрисс (Остертаг) Маргарета
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Дрисс Иоганнес
Рождение ребёнка
1874
Отец ребёнка: Дрисс Иоганнес
Рождение ребёнка
14.10.1875
Сын: Дрисс Иоганн Филипп
Отец ребёнка: Дрисс Иоганнес
Рождение ребёнка
21.06.1878
Сын: Дрисс Конрад Иоганнесович
Отец ребёнка: Дрисс Иоганнес
Смерть
Неизвестно