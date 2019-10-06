Гладких ВЛАДИМИР АЛЕКСАНДРОВИЧ
Место рожденияТермез, Узбекская ССР
Дата рождения18.04.1957
Дата смерти06.10.2019
ПолМужской
Отец
Скрыто настройками приватности
Мать
Скрыто настройками приватности
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.04.1957
Отец: скрыто настройками приватности
Мать: скрыто настройками приватности
Термез, Узбекская ССР
Смерть
06.10.2019
Карабулак Ескельдинский район Алматинская область Казахстан