Гладких ВЛАДИМИР АЛЕКСАНДРОВИЧ — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиГладких ВЛАДИМИР АЛЕКСАНДРОВИЧ

Гладких ВЛАДИМИР АЛЕКСАНДРОВИЧ

avatar

Место рождения

Термез, Узбекская ССР

Дата рождения

18.04.1957

Дата смерти

06.10.2019

Пол

Мужской

Отец

Скрыто настройками приватности

Мать

Скрыто настройками приватности

Дети

Не указаны

Добавил:

ПП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.04.1957

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: скрыто настройками приватности

Термез, Узбекская ССР
Смерть
06.10.2019
Карабулак Ескельдинский район Алматинская область Казахстан
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close