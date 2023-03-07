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Башкатова (Толстикова) Полина Викторовна
Башкатова (Толстикова) Полина Викторовна
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Место рождения
Москва
, город федерального значения Москва
Дата рождения
21.07.1987
Пол
Женский
Отец
Толстиков Виктор Александрович
Мать
Гох Людмила Витальевна
1964 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ВТ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.07.1987
Отец:
Толстиков Виктор Александрович
Мать:
Гох Людмила Витальевна
Москва
, город федерального значения Москва
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