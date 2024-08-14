Наумова (Миронова) Евдокия Никаноровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Наумова (Миронова) Евдокия Никаноровна

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Место рождения

Старая Яблонка, Хвалынский муниципальный район, Саратовская область

Дата рождения

03.08.1903

Дата смерти

03.11.1983

Пол

Женский

Добавил:

ВН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.08.1903

Отец: Миронов Никанор Васильевич

Мать: Миронова (Жамкова) Анастасия Иосифовна (Осиповна)

Старая Яблонка, Хвалынский муниципальный район, Саратовская область
Воспреемники того же села солдат Иосиф Ларионов Храмцов и крестьянская жена Анастасия Евстигнеева Тихонова
Бракосочетание
29.07.1922

Муж: Наумов Федор Максимович

Алексеевка, Хвалынский муниципальный район, Саратовская область
Место проживания - село Старая Яблонка, Саратовская губерния, Хвалынский уезд, Алексеевская волость. Свидетели: Чугулов, Савина.
Место жительства
29.07.1922
Старая Яблонка, Хвалынский муниципальный район, Саратовская область
Место жительства
26.06.1941
Большая Федоровка, Хвалынский уезд, Саратовская губерния
Рождение ребёнка
03.10.1941

Сын: Наумов Евгений Федорович

Отец ребёнка: Наумов Федор Максимович

Хвалынск, Хвалынский муниципальный район, Саратовская область
Место жительства родителей - Б. Федоровка (с 26 июня 1941г). Мать - домохозяйка. Отец - начальник отдела связи.
Смерть
03.11.1983
Возрождение, Хвалынский район, Саратовская область
Нарушение кровообращения 3й степени. Ухаживала за Евдокией Наумова Валентина Ивановна - жена Наумова Юрия Федоровича(сын Евдокии). Умерла Евдокия по месту проживания Валентины и Юрия - п. Возрождение,... Показать все

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