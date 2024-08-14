Наумова (Миронова) Евдокия Никаноровна
Место рождения
Дата рождения03.08.1903
Дата смерти03.11.1983
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.08.1903
Воспреемники того же села солдат Иосиф Ларионов Храмцов и крестьянская жена Анастасия Евстигнеева Тихонова
Бракосочетание
29.07.1922
Алексеевка, Хвалынский муниципальный район, Саратовская область
Место проживания - село Старая Яблонка, Саратовская губерния, Хвалынский уезд, Алексеевская волость. Свидетели: Чугулов, Савина.
Место жительства
29.07.1922
Место жительства
26.06.1941
Большая Федоровка, Хвалынский уезд, Саратовская губерния
Рождение ребёнка
03.10.1941
Отец ребёнка: Наумов Федор Максимович
Хвалынск, Хвалынский муниципальный район, Саратовская область
Место жительства родителей - Б. Федоровка (с 26 июня 1941г). Мать - домохозяйка. Отец - начальник отдела связи.
Смерть
03.11.1983
Возрождение, Хвалынский район, Саратовская область
Нарушение кровообращения 3й степени. Ухаживала за Евдокией Наумова Валентина Ивановна - жена Наумова Юрия Федоровича(сын Евдокии). Умерла Евдокия по месту проживания Валентины и Юрия - п. Возрождение,... Показать все