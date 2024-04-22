Корсунов Василий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Корсунов Василий

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Корсунов Николай Васильевич

Мать ребёнка: Корсунова Татьяна Стефанова

Рождение ребёнка
1843

Сын: Корсунов Алексей Васильев

Мать ребёнка: Корсунова Татьяна Стефанова

Рождение ребёнка
1867

Сын: Корсунов Петр Васильев

Мать ребёнка: Корсунова Татьяна Стефанова

Рождение ребёнка
1869

Сын: Корсунов Дмитрий Васильев

Мать ребёнка: Корсунова Татьяна Стефанова

Смерть
Неизвестно

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