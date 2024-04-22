Корсунов Василий
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Корсунов Николай Васильевич
Мать ребёнка: Корсунова Татьяна Стефанова
Рождение ребёнка
1843
Сын: Корсунов Алексей Васильев
Мать ребёнка: Корсунова Татьяна Стефанова
Рождение ребёнка
1867
Мать ребёнка: Корсунова Татьяна Стефанова
Рождение ребёнка
1869
Сын: Корсунов Дмитрий Васильев
Мать ребёнка: Корсунова Татьяна Стефанова
Смерть
Неизвестно