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Луньков Вячеслав Васильевич

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Место рождения

Лог, Иловлинский муниципальный район, Волгоградская область

Дата рождения

21.08.1938

Дата смерти

14.09.2014

Пол

Мужской

Отец

1905 г.р.

Мать

1905 г.р.

Дети

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Добавил:

МЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.08.1938

Отец: Луньков Василий Николаевич

Мать: Лунькова Зоя Ивановна

Лог, Иловлинский муниципальный район, Волгоградская область
Рождение ребёнка
13.11.1968

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Лунькова Тамара Дмитриевна

Березники, город Березники, Пермский край
Рождение ребёнка
05.12.1976

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Лунькова Тамара Дмитриевна

Лесной, город Лесной, Свердловская область
Смерть
14.09.2014
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