Луньков Вячеслав Васильевич
Место рождения
Дата рождения21.08.1938
Дата смерти14.09.2014
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.08.1938
Отец: Луньков Василий Николаевич
Мать: Лунькова Зоя Ивановна
Рождение ребёнка
13.11.1968
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Лунькова Тамара Дмитриевна
Березники, город Березники, Пермский край
Рождение ребёнка
05.12.1976
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Лунькова Тамара Дмитриевна
Лесной, город Лесной, Свердловская область
Смерть
14.09.2014